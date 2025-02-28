Сімʼя "Свинки Пеппи" чекає на поповнення: радісну новину повідомлять на День матері

Популярний дитячий мультсеріал "Свинка Пеппа" готується до великих змін: у родині головної героїні з’явиться ще одне порося.

Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

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За словами творців шоу, особливий епізод, у якому родина Пеппи дізнається радісну новину, вийде в ефір у День матері – 30 березня.

У 2024 році мультфільм "Свинка Пеппа" відсвяткує своє 20-річчя, і Кафер каже, що це буде ідеальний момент для творців шоу Невілла Естлі і Марка Бейкера, щоб привнести "абсолютно нову динаміку" в сім'ю.

Мама Свинка офіційно підтвердила вагітність у програмі Good Morning Britain.

Ну, я рада повідомити, що наша сім'я стає ще більшою, тому що... у нас буде ще одна дитина! Я повинна народити влітку, і ми всі так схвильовані... Трохи приголомшені думкою про те, що в мене буде троє дітей, молодших п'яти років, які всюди бігають, але ми просто в повному захваті