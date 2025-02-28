Сімʼя "Свинки Пеппи" чекає на поповнення: радісну новину повідомлять на День матері
Київ • УНН
Мама Свинка оголосила про вагітність в ефірі Good Morning Britain. Спеціальний епізод про поповнення в родині вийде 30 березня, в День матері.
Популярний дитячий мультсеріал "Свинка Пеппа" готується до великих змін: у родині головної героїні з’явиться ще одне порося.
Про це повідомляє The Independent, пише УНН.
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За словами творців шоу, особливий епізод, у якому родина Пеппи дізнається радісну новину, вийде в ефір у День матері – 30 березня.
Дошкільнятам, які чекають нового братика чи сестричку, буде дуже близька нова історія і вони зможуть навчитися справлятися з новим життєвим етапом
У 2024 році мультфільм "Свинка Пеппа" відсвяткує своє 20-річчя, і Кафер каже, що це буде ідеальний момент для творців шоу Невілла Естлі і Марка Бейкера, щоб привнести "абсолютно нову динаміку" в сім'ю.
Як і будь-яка чотирирічна дитина, Пеппа відчує всі емоції - радість, ревнощі, хвилювання і збентеження, стаючи старшою сестрою. Стикатися з новими враженнями з упевненістю і цікавістю - це те, що Пеппа вміє робити найкраще
Мама Свинка офіційно підтвердила вагітність у програмі Good Morning Britain.
Ну, я рада повідомити, що наша сім'я стає ще більшою, тому що... у нас буде ще одна дитина! Я повинна народити влітку, і ми всі так схвильовані... Трохи приголомшені думкою про те, що в мене буде троє дітей, молодших п'яти років, які всюди бігають, але ми просто в повному захваті
Крім того, новина вже дійшла до Пеппи і Джорджа: "Ми не змогли довго тримати це в секреті. Пеппа знала, що щось відбувається, а вона така допитлива - нам довелося розповісти їй, поки вона не лопнула!"
Щодня вони запитують мене, наскільки велика дитина, коли вона з'явиться, чи любить вона брудні калюжі та динозаврів... Це ніколи не припиняється!
Імʼя майбутнього малюка сімʼя поки не обрала.
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