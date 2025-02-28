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Сімʼя "Свинки Пеппи" чекає на поповнення: радісну новину повідомлять на День матері

Київ • УНН

 • 159562 перегляди

Мама Свинка оголосила про вагітність в ефірі Good Morning Britain. Спеціальний епізод про поповнення в родині вийде 30 березня, в День матері.

Сімʼя "Свинки Пеппи" чекає на поповнення: радісну новину повідомлять на День матері

Популярний дитячий мультсеріал "Свинка Пеппа" готується до великих змін: у родині головної героїні з’явиться ще одне порося.

Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі 

За словами творців шоу, особливий епізод, у якому родина Пеппи дізнається радісну новину, вийде в ефір у День матері – 30 березня.

Дошкільнятам, які чекають нового братика чи сестричку, буде дуже близька нова історія і вони зможуть навчитися справлятися з новим життєвим етапом

 - розповідає Есра Кафер, старший віце-президент зі стратегії франчайзингу й менеджменту компанії Hasbro, що володіє франшизою "Свинка Пеппа".

У 2024 році мультфільм "Свинка Пеппа" відсвяткує своє 20-річчя, і Кафер каже, що це буде ідеальний момент для творців шоу Невілла Естлі і Марка Бейкера, щоб привнести "абсолютно нову динаміку" в сім'ю.

Як і будь-яка чотирирічна дитина, Пеппа відчує всі емоції - радість, ревнощі, хвилювання і збентеження, стаючи старшою сестрою. Стикатися з новими враженнями з упевненістю і цікавістю - це те, що Пеппа вміє робити найкраще

- каже Кафер.

Мама Свинка офіційно підтвердила вагітність у програмі Good Morning Britain.

Ну, я рада повідомити, що наша сім'я стає ще більшою, тому що... у нас буде ще одна дитина! Я повинна народити влітку, і ми всі так схвильовані... Трохи приголомшені думкою про те, що в мене буде троє дітей, молодших п'яти років, які всюди бігають, але ми просто в повному захваті

- сказала вона, показуючи глядачам знімок.

Крім того, новина вже дійшла до Пеппи і Джорджа: "Ми не змогли довго тримати це в секреті. Пеппа знала, що щось відбувається, а вона така допитлива - нам довелося розповісти їй, поки вона не лопнула!"

Щодня вони запитують мене, наскільки велика дитина, коли вона з'явиться, чи любить вона брудні калюжі та динозаврів... Це ніколи не припиняється!

- додала мама Свинка.

Імʼя майбутнього малюка сімʼя поки не обрала.

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