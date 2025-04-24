У Британії лікарі провели унікальну операцію: дитину "народили двічі", щоб врятувати життя матері з раком

Британські лікарі провели надзвичайно рідкісну й складну операцію, щоб урятувати життя вагітної жінки з діагнозом рак яєчників. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, 32-річна жінка, на імʼя Люсі, отримала діагноз раку яєчників на 12 тижні вагітності.

На 20-му тижні група з 15 лікарів лікарні Джона Редкліффа в Оксфорді провела п'ятигодинну операцію з видалення ракових клітин на обох яєчниках за маткою.

Потім її сина повернули Люсі, і наприкінці січня він "народився заново" вагою приблизно 2,8 кг.

Лікарі побоювалися, що якщо вони чекатимуть народження дитини, щоб почати лікування пухлини Люсі, рак, найімовірніше, пошириться і становитиме небезпеку для її життя.

Однак термін її вагітності був занадто великим, щоб хірурги могли провести стандартну операцію.

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Під час пʼятигодинної операції у Люсі витягнули матку, в якій все ще перебувала її майбутня дитина.

Це дало змогу лікарям обстежити і видалити ракові клітини на обох яєчниках позаду матки.

Матка залишалася з'єднаною з матковою артерією для підтримки постачання дитини кров'ю і киснем. Вона також залишалася з'єднаною з лівою фаллопієвою трубою і шийкою матки.

Двоє членів команди тримали матку Люсі в руках під час усієї процедури.

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Її загорнули в теплий стерильний сольовий розчин, щоб імітувати перебування всередині тіла і підтримувати потрібну температуру.

За інформацією, у Люсі не було жодних симптомів до того, як у неї виявили рак яєчників, і вона сказала, що їй "неймовірно пощастило", що їй поставили діагноз і призначили лікування.