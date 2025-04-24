В Британии врачи провели уникальную операцию: ребенка "родили дважды", чтобы спасти жизнь матери с раком

Британские врачи провели чрезвычайно редкую и сложную операцию, чтобы спасти жизнь беременной женщины с диагнозом рак яичников. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, 32-летняя женщина, по имени Люси, получила диагноз рака яичников на 12 неделе беременности.

На 20-й неделе группа из 15 врачей больницы Джона Редклиффа в Оксфорде провела пятичасовую операцию по удалению раковых клеток на обоих яичниках за маткой.

Затем ее сына вернули Люси, и в конце января он "родился заново" весом примерно 2,8 кг.

Врачи опасались, что если они будут ждать рождения ребенка, чтобы начать лечение опухоли Люси, рак, скорее всего, распространится и будет представлять опасность для ее жизни.

Однако срок ее беременности был слишком большим, чтобы хирурги могли провести стандартную операцию.

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Во время пятичасовой операции у Люси вытащили матку, в которой все еще находился ее будущий ребенок.

Это позволило врачам обследовать и удалить раковые клетки на обоих яичниках позади матки.

Матка оставалась соединенной с маточной артерией для поддержания снабжения ребенка кровью и кислородом. Она также оставалась соединенной с левой фаллопиевой трубой и шейкой матки.

Двое членов команды держали матку Люси в руках во время всей процедуры.

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Ее завернули в теплый стерильный солевой раствор, чтобы имитировать пребывание внутри тела и поддерживать нужную температуру.

По информации, у Люси не было никаких симптомов до того, как у нее обнаружили рак яичников, и она сказала, что ей "невероятно повезло", что ей поставили диагноз и назначили лечение.