В Британии врачи провели уникальную операцию: ребенка "родили дважды", чтобы спасти жизнь матери с раком

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
08:13 • 6704 просмотра

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

23 апреля, 17:58 • 62656 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 104139 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 133092 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 78142 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 126539 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 52658 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 41141 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33459 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 36039 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
1.9м/с
23%
746 мм
Популярные новости

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом

23 апреля, 23:23 • 28123 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

03:28 • 69767 просмотра

Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

03:44 • 23593 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

05:06 • 20667 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 10615 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 133087 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 81678 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 126536 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 93953 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 108610 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

08:47 • 1512 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 10891 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 33084 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 40586 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 51718 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

В Британии врачи провели уникальную операцию: ребенка "родили дважды", чтобы спасти жизнь матери с раком

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Британские врачи провели уникальную операцию, чтобы спасти беременную с раком яичников. Во время операции матку вытащили, удалили раковые клетки, а затем вернули ребенка обратно.

В Британии врачи провели уникальную операцию: ребенка "родили дважды", чтобы спасти жизнь матери с раком

Британские врачи провели чрезвычайно редкую и сложную операцию, чтобы спасти жизнь беременной женщины с диагнозом рак яичников. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, 32-летняя женщина, по имени Люси, получила диагноз рака яичников на 12 неделе беременности.

На 20-й неделе группа из 15 врачей больницы Джона Редклиффа в Оксфорде провела пятичасовую операцию по удалению раковых клеток на обоих яичниках за маткой.

Затем ее сына вернули Люси, и в конце января он "родился заново" весом примерно 2,8 кг.

Врачи опасались, что если они будут ждать рождения ребенка, чтобы начать лечение опухоли Люси, рак, скорее всего, распространится и будет представлять опасность для ее жизни.

Однако срок ее беременности был слишком большим, чтобы хирурги могли провести стандартную операцию.

Шокирующая находка: пластик в артериях пациентов с инсультом повышает риск24.04.25, 07:48 • 2850 просмотров

Во время пятичасовой операции у Люси вытащили матку, в которой все еще находился ее будущий ребенок.

Это позволило врачам обследовать и удалить раковые клетки на обоих яичниках позади матки.

Матка оставалась соединенной с маточной артерией для поддержания снабжения ребенка кровью и кислородом. Она также оставалась соединенной с левой фаллопиевой трубой и шейкой матки.

Двое членов команды держали матку Люси в руках во время всей процедуры.

Украина в случае ядерного инцидента применит израильскую экстренную терапию на основе плаценты21.04.25, 15:44 • 4325 просмотров

Ее завернули в теплый стерильный солевой раствор, чтобы имитировать пребывание внутри тела и поддерживать нужную температуру.

По информации, у Люси не было никаких симптомов до того, как у нее обнаружили рак яичников, и она сказала, что ей "невероятно повезло", что ей поставили диагноз и назначили лечение.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеНовости Мира
Великобритания
Brent
$66.36
Bitcoin
$92,210.10
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$33.79
Золото
$3,346.61
Ethereum
$1,735.25