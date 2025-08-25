У Британії фіксують зростання російських диверсій: понад 70 атак за три роки

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 4496 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 21054 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 26030 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 16149 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 28281 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 45153 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 41189 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38239 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57586 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90828 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 16928 перегляди
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 10189 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу04:31 • 6152 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 8522 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 12888 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 21065 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 26039 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57591 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90834 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 57451 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Сибіга
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 15096 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 52931 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 37744 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 38032 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 40627 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Боєприпаси
Долар США
Пістолет

У Британії фіксують зростання російських диверсій: понад 70 атак за три роки

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Велика Британія зафіксувала понад 70 диверсій, пов'язаних з росією, з 2022 року. москва вербує підлітків та молодих чоловіків через соцмережі для здійснення підпалів та вибухів.

У Британії фіксують зростання російських диверсій: понад 70 атак за три роки

У Великій Британії різко зросла кількість диверсій, пов’язаних із росією. З 2022 року у країні зафіксовано понад 70 атак, більшість з яких, за даними європейських спецслужб, були організовані кремлем. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, з посиланням на британські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Через втрату кадрової агентури після висилки десятків російських розвідників у 2018 році москва змінила підхід: тепер вона вербує підлітків і молодих чоловіків через соцмережі. Їх змушують виконувати підпали та вибухи, нерідко поруч із житловими кварталами чи великими складами.

Мішенями російських диверсій стали склади, логістичні хаби, телекомунікаційні вузли та бізнеси, зокрема ті, що підтримують Україну. Мета – завдати економічних збитків, зірвати постачання й посіяти відчуття небезпеки серед британців.

Понад 70 диверсійних атак, здійснених у Великій Британії після 2022 року, були пов’язані з росією, повідомляють британські медіа з посиланням на представників європейських розвідок

повідомили в ЦПД.

Європейські розвідки застерігають: така тактика є значно небезпечнішою, ніж робота професійних агентів. Непідготовлені виконавці, які збирають саморобні вибухові пристрої без розуміння елементарних правил безпеки, створюють додаткові ризики масових жертв серед мирного населення.

росія посилила гібридні атаки на європейську інфраструктуру з 2022 року: що відомо21.08.25, 15:15 • 4291 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Велика Британія
Європа
Україна