У Британії фіксують зростання російських диверсій: понад 70 атак за три роки

У Великій Британії різко зросла кількість диверсій, пов’язаних із росією. З 2022 року у країні зафіксовано понад 70 атак, більшість з яких, за даними європейських спецслужб, були організовані кремлем. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, з посиланням на британські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Через втрату кадрової агентури після висилки десятків російських розвідників у 2018 році москва змінила підхід: тепер вона вербує підлітків і молодих чоловіків через соцмережі. Їх змушують виконувати підпали та вибухи, нерідко поруч із житловими кварталами чи великими складами.

Мішенями російських диверсій стали склади, логістичні хаби, телекомунікаційні вузли та бізнеси, зокрема ті, що підтримують Україну. Мета – завдати економічних збитків, зірвати постачання й посіяти відчуття небезпеки серед британців.

Понад 70 диверсійних атак, здійснених у Великій Британії після 2022 року, були пов’язані з росією, повідомляють британські медіа з посиланням на представників європейських розвідок повідомили в ЦПД.

Європейські розвідки застерігають: така тактика є значно небезпечнішою, ніж робота професійних агентів. Непідготовлені виконавці, які збирають саморобні вибухові пристрої без розуміння елементарних правил безпеки, створюють додаткові ризики масових жертв серед мирного населення.

