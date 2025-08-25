В Британии фиксируют рост российских диверсий: более 70 атак за три года
Киев • УНН
Великобритания зафиксировала более 70 диверсий, связанных с россией, с 2022 года. Москва вербует подростков и молодых мужчин через соцсети для совершения поджогов и взрывов.
В Великобритании резко возросло количество диверсий, связанных с россией. С 2022 года в стране зафиксировано более 70 атак, большинство из которых, по данным европейских спецслужб, были организованы Кремлем. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на британские СМИ, пишет УНН.
Детали
Из-за потери кадровой агентуры после высылки десятков российских разведчиков в 2018 году москва изменила подход: теперь она вербует подростков и молодых мужчин через соцсети. Их заставляют совершать поджоги и взрывы, нередко рядом с жилыми кварталами или крупными складами.
Мишенями российских диверсий стали склады, логистические хабы, телекоммуникационные узлы и бизнесы, в частности те, что поддерживают Украину. Цель – нанести экономический ущерб, сорвать поставки и посеять чувство опасности среди британцев.
Европейские разведки предостерегают: такая тактика значительно опаснее, чем работа профессиональных агентов. Неподготовленные исполнители, собирающие самодельные взрывные устройства без понимания элементарных правил безопасности, создают дополнительные риски массовых жертв среди мирного населения.
