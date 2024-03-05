У Бродах на Львівщині виникла пожежа у церкві УГКЦ
Київ • УНН
У храмі Катедрального собору Пресвятої Богородиці і св. Теклі Української Греко-Католицької Церкви в м. Броди Львівської області сталася пожежа, в результаті якої було знищено та пошкоджено церковне майно.
Увечері 4 березня в місті Броди Львівської області горів храм Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Про це повідомляє головне управління ДСНС у Львівській області, пише УНН.
04 березня о 22:18 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Тернопільська, Золочівського району в цегляній церкві, Релігійної громади УГКЦ парафії Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі,
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Зазначається, що до місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. О 23:01 пожежу локалізовано та о 23:10 ліквідовано. Вогнем знищено та пошкоджено церковне майно.
До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.
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