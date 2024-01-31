На Закарпатті вночі загорівся храм, який є пам'яткою архітектури

У Новому Селі Закарпатської області вночі 31 січня, сталася пожежа у Реформаторському храмі XIII-XV століття. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Закарпатські рятувальники вберегли від знищення Реформаторський храм XIII-XV століття. Надзвичайна подія трапилася в Новому Селі Берегівського району, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, чоловік, що проїжджав селом на автомобілі побачив, як із вікон дзвіниці Реформаторського храму йде дим. Він одразу викликав рятувальників, які ліквідували загрозу й врятували сакральну споруду.

За різними історичними джерелами, будівля храму датована XIII-XV ст, і є окрасою села. Остання пожежа в ній сталася 1913 року, тоді згоріла крівля храму.

Нагадаємо

У серпні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення про загоряння нежитлового двоповерхового будинку на вулиці Волоській в Подільському районі, який являється пам’яткою архітектури.