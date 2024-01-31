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На Закарпатье ночью загорелся храм, который является памятником архитектуры

На Закарпатье ночью загорелся храм, который является памятником архитектуры

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 13:36  •  19184 просмотра

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Ночью вспыхнул пожар в Реформатской церкви XIII-XV века в Новом Селе на Закарпатье, пожарные спасли историческое здание от уничтожения.

В Новом Селе Закарпатской области ночью 31 января, произошел пожар в Реформаторском храме XIII-XV века. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Закарпатские спасатели уберегли от уничтожения Реформаторский храм XIII-XV века. Чрезвычайное происшествие случилось в Новом Селе Береговского района,

- говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, мужчина, проезжавший по селу на автомобиле увидел, как из окон колокольни Реформаторского храма идет дым. Он сразу вызвал спасателей, которые ликвидировали угрозу и спасли сакральное сооружение.

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По разным историческим источникам, здание храма датировано XIII-XV вв, и является украшением села. Последний пожар в нем произошел в 1913 году, тогда сгорела кровля храма.

Напомним

В августе прошлого года в полицию Киева поступило сообщение о возгорании нежилого двухэтажного здания на улице Волошской в Подольском районе, которое является памятником архитектуры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
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На Закарпатті вночі загорівся храм, який є пам'яткою архітектури
A church, which is an architectural monument, caught fire in Transcarpathia at night
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На Закарпатье ночью загорелся храм, который является памятником архитектуры

Ночью вспыхнул пожар в Реформатской церкви XIII-XV века в Новом Селе на Закарпатье, пожарные спасли историческое здание от уничтожения.

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