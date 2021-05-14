У Британії вдвічі зросла кількість заражень “індійським” штамом коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Великій Британії за цей тиждень кількість випадків захворювання на “індійський” штам коронавірусу зросла вдвічі і становить 1 313 випадків. Про це інформують у Public Health England (PHE), пише УНН.
Деталі
Влада заявляє, що планує запровадити “додаткові заходи контролю”, включаючи швидке тестування та відстеження, в районах, де спостерігається посилене поширення “індійського” штаму.
Минулого тижня Великобританія назвала індійський варіант “варіантом занепокоєння” після збільшення кількості випадків. Варіант поширився найбільше на Північному Заході та в Лондоні, де такі заходи, як мобільне тестування, тестування від дверей до дверей та вакцинні автобуси.
Додатково
Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 49 країнах.