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У Британії вдвічі зросла кількість заражень “індійським” штамом коронавірусу

Київ • УНН

 • 30916 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Великій Британії за цей тиждень кількість випадків захворювання на “індійський” штам коронавірусу зросла вдвічі і становить 1 313 випадків. Про це інформують у Public Health England (PHE), пише УНН.

У Британії вдвічі зросла кількість заражень “індійським” штамом коронавірусу

Деталі

Влада заявляє, що планує запровадити “додаткові заходи контролю”, включаючи швидке тестування та відстеження, в районах, де спостерігається посилене поширення “індійського” штаму.

Минулого тижня Великобританія назвала індійський варіант “варіантом занепокоєння” після збільшення кількості випадків. Варіант поширився найбільше на Північному Заході та в Лондоні, де такі заходи, як мобільне тестування, тестування від дверей до дверей та вакцинні автобуси.

Додатково

Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 49 країнах.

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