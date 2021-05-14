У Британії вдвічі зросла кількість заражень “індійським” штамом коронавірусу

Деталі

Влада заявляє, що планує запровадити “додаткові заходи контролю”, включаючи швидке тестування та відстеження, в районах, де спостерігається посилене поширення “індійського” штаму.

Минулого тижня Великобританія назвала індійський варіант “варіантом занепокоєння” після збільшення кількості випадків. Варіант поширився найбільше на Північному Заході та в Лондоні, де такі заходи, як мобільне тестування, тестування від дверей до дверей та вакцинні автобуси.

Додатково

Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 49 країнах.