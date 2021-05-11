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Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон

Київ • УНН

 • 16459 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, перш за все в турпоїздки, будуть запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня в вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Про це повідомляє у вівторок газета The Times, пише УНН.

Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон

Деталі

Такі сертифікати без вказівки даних про результати тестів на коронавірус будуть видаватися тільки тим британцям, яким введено дві дози вакцини. Ті, хто не має смартфонів можуть зателефонувати за номером 119 і отримати паперове посвідчення, яке підтверджує їхню вакцинацію. Наявність таких паспортів — необхідна умова для поїздки британських туристів в найбільш популярні місця їхнього відпочинку, в тому числі в Грецію, яка домагалася цього на переговорах з британською владою.

Додаток NHS, який почне діяти для зарубіжних поїздок на наступному тижні, спочатку було створено для розміщення медичних карт, записи на прийом до лікаря і повторного виписування рецептів онлайн. Технологічний підрозділ служби NHS Digital допрацьовує додаток, щоб дані про вакцини витягали з медичних записів і відображалися на окремому екрані, який можна було б пред’явити офіційним особам.

Щоб використати жителі Сполученого Королівства повинні зареєструватися і зробити це мінімум за два тижні до поїздки за кордон. В якості альтернативи вони можуть подати заяву на отримання паперового сертифіката, який буде доступний через п’ять днів після введення другої дози вакцини. Доставка їхнім заявникам займе ще п’ять днів.

Всі бажаючі “зможуть отримати доступ до безкоштовного додатку NHS в мобільних пристроях, таких як смартфон або планшет, з 17 травня”, йдеться в заяві британської влади, яка рекомендує з цією метою зареєструватися “перед бронюванням міжнародної подорожі”.

Довідка

До теперішнього моменту 67% дорослих британців (35,5 млн чоловік) зроблена перша щеплення, а 34% (17,9 млн чоловік) — друга. В країні завершується вакцинація людей старше 40 років, а в найближчі тижні на щеплення почнуть запрошувати тих, хто старше 35 років.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Великій Британії 4 434 864 випадків захворювання, жертвами стали 127 605 осіб.

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