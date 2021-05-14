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В Британии вдвое возросло количество заражений “индийским” штаммом коронавируса

Киев • УНН

 • 30916 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Великобритании за эту неделю количество случаев заболевания на “индийский” штамм коронавируса выросло вдвое и составляет 1313 случаев. Об этом информируют в Public Health England (PHE), пишет УНН.

В Британии вдвое возросло количество заражений “индийским” штаммом коронавируса

Детали

Власти заявляют, что планирует ввести “дополнительные меры контроля”, включая быстрое тестирование и отслеживания, в районах, где наблюдается усиленное распространение “индийского” штамма.

На прошлой неделе Великобритания назвала индийский вариант “вариантом беспокойство” после увеличения количества случаев. Вариант распространился больше на Северо-Западе и в Лондоне, где такие мероприятия, как мобильное тестирование, тестирование от двери до двери и вакцинные автобусы.

Дополнительно

Великобритания с 17 мая запускает паспорт вакцинации для поездок за границу.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм COVID-19 был обнаружен уже в 49 странах.

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