У Британії помер щеплений від COVID-19 Вільям Шекспір

Що відомо

Смерть британця не пов’язана з введенням вакцини, зазначає Бі-бі-сі. Білл Шекспір ​​зробив щеплення проти COVID-19 в грудні 2020 року в університетській лікарні Ковентрі. У лікарні розповіли, що причиною смерті став інсульт. У Шекспіра залишилися дружина, двоє синів і онуки.

Контекст

Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила застосування вакцини від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Першою людиною, якій зробили ін’єкцію препарату від Pfizer-BioNTech в рамках програми вакцинації, стала 90-річна британка Маргарет Кінан. Шекспір ​​був другим, хто прищепився цією вакциною.