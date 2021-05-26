У Британії помер щеплений від COVID-19 Вільям Шекспір
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Великій Британії помер 81-річний Вільям Шекспір - він одним з перших у світі прищепився вакциною проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech, повідомляє Бі-бі-сі, передає УНН.
Що відомо
Смерть британця не пов’язана з введенням вакцини, зазначає Бі-бі-сі. Білл Шекспір зробив щеплення проти COVID-19 в грудні 2020 року в університетській лікарні Ковентрі. У лікарні розповіли, що причиною смерті став інсульт. У Шекспіра залишилися дружина, двоє синів і онуки.
Контекст
Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила застосування вакцини від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Першою людиною, якій зробили ін’єкцію препарату від Pfizer-BioNTech в рамках програми вакцинації, стала 90-річна британка Маргарет Кінан. Шекспір був другим, хто прищепився цією вакциною.