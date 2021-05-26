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В Британии умер привитый от COVID-19 Уильям Шекспир

Киев • УНН

 • 23612 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир - он одним из первых в мире привился вакциной против коронавируса от Pfizer-BioNTech, сообщает Би-би-си, передает УНН.

В Британии умер привитый от COVID-19 Уильям Шекспир

Что известно

Смерть британца не связана с введением вакцины, отмечает Би-би-си. Билл Шекспир сделал прививку против COVID-19 в декабре 2020 года в университетской больнице Ковентри. В больнице рассказали, что причиной смерти стал инсульт. У Шекспира остались жена, двое сыновей и внуки.

Контекст

Великобритания стала первой страной в мире, которая позволила применение вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Первым человеком, которому сделали инъекцию препарата от Pfizer-BioNTech в рамках программы вакцинации, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан. Шекспир был вторым, кто привился этой вакциной.

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