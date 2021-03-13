У Британії людей старше 50 років вакцинують до середини квітня

Деталі

Очікується, що запаси вакцин збільшаться більш, ніж удвічі, що дозволить Національній службі охорони здоров’я (NHS) пропонувати мільйон доз на день протягом найближчих тижнів.

Цитата

“Ми маємо намір запропонувати першу дозу всім людям старше 50 років до середини квітня, а всім дорослим — до кінця липня”, — сказала прес-секретар Міністерства охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Додатково

У Великій Британії почали медичне дослідження, в рамках якого добровольців цілеспрямовано заражають коронавірусом SARS-CoV-2. Про старт програми з вивчення впливу вірусу на людський організм. Велика Британія вакцинувала більше третини населення.