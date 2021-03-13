В Британии людей старше 50 лет вакцинируют до середины апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Людям старше 50 лет в Великобритании предложат первую вакцинацию против коронавируса к середине апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем в два раза, что позволит Национальной службе здравоохранения (NHS) предлагать миллион доз в день в течение ближайших недель.
Цитата
“Мы намерены предложить первую дозу всем людям старше 50 лет к середине апреля, а всем взрослым — до конца июля”, — сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальной помощи.
Дополнительно
В Великобритании начали медицинское исследование , в рамках которого добровольцев целенаправленно заражают коронавируса SARS-CoV-2. О старте программы по изучению влияния вируса на организм. Великобритания вакцинировали более трети населения.