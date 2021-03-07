У Великій Британії почали в наукових цілях заражати добровольців коронавірусом

Що відомо

За даними уряду, мова йде про перше у світі дослідження, в рамках якого людей навмисно заражають коронавірусом SARS-CoV-2. Його мета, за даними пресцентру Міністерства охорони здоров’я Великої Британії, — поліпшити і прискорити розробку вакцин від COVID-19 і методи лікування від цієї хвороби. З першою групою добровольців зараз працюють фахівці лондонської клініки Royal Free Hospital, які вивчають характеристики коронавірусу.

Цитата

“Учасників випробування піддали дії вірусу в безпечних і контрольованих умовах. Вони цілодобово перебувають під наглядом вчених і лікарів”, — зазначено в повідомленні МОЗ.

Деталі

Крім іншого, вчені збираються з’ясувати, як реагує на вірус SARS-CoV-2 імунна система людини і яким чином інфікований пацієнт поширює частки вірусу навколо себе.

Раніше аналогічні дослідження, під час яких здорових добровольців заражали збудниками хвороби, проходили при розробці вакцин від грипу та малярії. Відмінність від нинішнього британського дослідження полягає, однак, у тому, що учасникам тих випробувань попередньо робили щеплення відповідною вакциною.

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Повідомляється, що для участі в дослідженні відібрали молодих і здорових людей, для яких ризик ускладнень при COVID-19 мінімальний. Їм введуть найменшу дозу вірусу, необхідну для зараження організму. Очікується, що інфікування відбудеться при цьому у 90 відсотків добровольців.

Доповнення

Раніше у ВООЗ виказали сумніви, що боротьба з коронавірусом завершиться до кінця року.