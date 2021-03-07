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В Великобритании начали в научных целях заражать добровольцев коронавирусом

В Великобритании начали в научных целях заражать добровольцев коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 17619 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Великобритании начали медицинское исследование, в рамках которого добровольцев целенаправленно заражают коронавирусом SARS-CoV-2. О старте программы по изучению влияния вируса на организм (Human Challenge Programme) британское министерство здравоохранения сообщило журналистам в воскресенье, 7 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

По данным правительства, речь идет про первое в мире исследование, в рамках которого людей намеренно заражают коронавирусом SARS-CoV-2. Его цель, по данным пресс-центра Министерства здравоохранения Великобритании, — улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методы лечения от этой болезни. С первой группой добровольцев сейчас работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital, которые изучают характеристики коронавируса.

Цитата

“Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей”, — говорится в сообщении Минздрава.

Детали

Помимо прочего, ученые собираются выяснить, как реагирует на вирус SARS-CoV-2 иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса вокруг себя.

Ранее аналогичные исследования, во время которых здоровых добровольцев заражали возбудителями болезни, проходили при разработке вакцин от гриппа и малярии. Отличие от нынешнего британского исследования заключается, однако, в том, что участникам тех испытаний предварительно делали прививки соответствующей вакциной.

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Сообщается, что для участия в исследовании отобрали молодых и здоровых людей, для которых риск осложнений при COVID-19 минимален. Им введут наименьшую дозу вируса, необходимую для заражения организма. Ожидается, что инфицирование состоится при этом у 90 процентов добровольцев.

Дополнение

Ранее в ВОЗ выразили сомнения, что борьба с коронавирусом завершится до конца года.

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