У світі зафіксовано найбільшу кількість випадків COVID-19 за місяць - ВООЗ

Що відомо

Так, за добу у світі виявлено 478 614 випадків інфікування, що є найбільшою кількістю випадків з 6 лютого, коли було зафіксовано 495 069 нових хворих.

Зокрема, за сьогодні у світі зареєстровано 10 124 смерті від наслідків коронавірусної хвороби.

Загалом, за даними ВООЗ, з початку пандемії у світі зафіксували 116 135 492 випадки COVID-19. Від ускладнень, викликаних хворобою, померло 2 581 976 людей.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 401 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 022 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.