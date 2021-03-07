В мире зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19 за месяц - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За сегодня, 7 марта, в мире обнаружили крупнейший за месяц прирост случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.
Что известно
Так, за сутки в мире выявлено 478 614 случаев инфицирования, что является наибольшим количеством случаев с 6 февраля, когда было зафиксировано 495 069 новых больных.
В частности, по сегодняшний день в мире зарегистрировано 10 124 смерти от последствий коронавирусной болезни.
Всего, по данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зафиксировали 116 135 492 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерло 2 581 976 человек.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 401 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 022 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.