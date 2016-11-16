У Бразилії протестувальники зайняли парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Учасники антиурядових протестів у Бразилії увірвалися до нижньої палати парламенту, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як повідомило агентство Reuters, приблизно 60 протестувальників окупували сесійну залу, чим викликали хаос, бо охорона намагался відтягти їх від крісла спікера.
Незрозуміла мета цієї акції, хоча частина учасників протесту вигукували гасла проти програми приватизації правоцентристського уряду президента Мішелья Темера.
Протести проти ініціативи уряду заморозити всі соціальні виплати на 20 років тривають у Бразилії вже понад тиждень.