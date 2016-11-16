В Бразилии протестующие заняли парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Участники антиправительственных протестов в Бразилии ворвались в нижнюю палату парламента, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как сообщило агентство Reuters, около 60 протестующих оккупировали сессионный зал, чем вызвали хаос, потому что охрана пыталась оттянуть их от кресла спикера.
Непонятна цель этой акции, хотя часть протестующих выкрикивали лозунги против программы приватизации правоцентристского правительства президента Мишелья Темера.
Протесты против инициативы правительства заморозить все социальные выплаты на 20 лет продолжаются в Бразилии уже больше недели.