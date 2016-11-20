У Бразилії над фавелою збили поліцейський вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Четверо поліціантів загинули після того, як їхній вертоліт розбився над сумнозвісною фавелою Місто Бога в Ріо-де-Жанейро, передає УНН з посиланням на ВВС.
На відеокадрах з місця аварії чути тривалу стрілянину з автоматичної зброї, після чого вертоліт упав поблизу шосе.
Гелікоптер надавав повітряну підтримку поліції, яка проводила операцію проти банд, що діють у фавелі.
Цього ж дня між поліцією і кримінальними угрупованнями відбулося кілька сутичок.
Як повідомляв УНН, вертоліт впав на житловий будинок у Сочі.