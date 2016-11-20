В Бразилии над фавелой сбили полицейский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Четверо полицейских погибли после того, как их вертолет разбился над печально известной фавелой Город Бога в Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой на ВВС.
На видеокадрах с места аварии слышать длительную стрельбу из автоматического оружия, после чего вертолет упал вблизи шоссе.
Вертолет оказывал воздушную поддержку полиции, которая проводила операцию против банд, действующих в фавеле.
В этот же день между полицией и криминальными группировками произошло несколько столкновений.
Как сообщал УНН, вертолет упал на жилой дом в Сочи.