У Босфорі виявлено міну - міноборони Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Групи підводної оборони Туреччини знешкодили міну в протоці Босфор. Як показала експертиза, боєприпас виявився старого зразка. Про це агентству "Анадолу" повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише УНН.
Вранці з комерційного судна біля берегів Босфору повідомили, що побачили об'єкт, схожий на міну, повідомив міністр.
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"У результаті дослідження було встановлено, що це була міна старого зразка, її знешкодили турецькі команди підводної оборони. Переговори з владою Росії та України з цього питання тривають", - зазначив Акар.
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За словами глави відомства, була проведена необхідна координація з береговою охороною та іншими відповідними установами та організаціями, зокрема з ВМС Туреччини, щоб забезпечити безпечне продовження морського судноплавства.
"Необхідні заходи вжиті. Морський рух триває безпечно. Плавучі і літаючі елементи ВМФ Туреччини пильно стежать за ситуацією, робота триває", - додав Акар.
Нагадаємо
Наприкінці минулого місяця міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що починає діяти відповідно до Конвенції Монтре і закриє протоку Босфор для військових кораблів РФ.