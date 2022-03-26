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У Босфорі виявлено міну - міноборони Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Групи підводної оборони Туреччини знешкодили міну в протоці Босфор. Як показала експертиза, боєприпас виявився старого зразка. Про це агентству "Анадолу" повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише УНН.

У Босфорі виявлено міну - міноборони Туреччини

Вранці з комерційного судна біля берегів Босфору повідомили, що побачили об'єкт, схожий на міну, повідомив міністр.

Цитата

"У результаті дослідження було встановлено, що це була міна старого зразка, її знешкодили турецькі команди підводної оборони. Переговори з владою Росії та України з цього питання тривають", - зазначив Акар.

Деталі

За словами глави відомства, була проведена необхідна координація з береговою охороною та іншими відповідними установами та організаціями, зокрема з ВМС Туреччини, щоб забезпечити безпечне продовження морського судноплавства.

"Необхідні заходи вжиті. Морський рух триває безпечно. Плавучі і літаючі елементи ВМФ Туреччини пильно стежать за ситуацією, робота триває", - додав Акар.

Нагадаємо

Наприкінці минулого місяця міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що починає діяти відповідно до Конвенції Монтре і закриє протоку Босфор для військових кораблів РФ.

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