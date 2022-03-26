В Босфоре обнаружена мина – минобороны Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Группы подводной обороны Турции обезвредили мину в проливе Босфор. Как показала экспертиза, боеприпас оказался старого образца. Об этом агентству "Анадолу" сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет УНН.
Утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину, сообщил министр.
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"В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, ее обезвредили турецкие команды подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются",- отметил Акар.
Детали
По словам главы ведомства, была проведена необходимая координация с Береговой охраной и другими соответствующими учреждениями и организациями, в частности с ВМС Турции, чтобы обеспечить безопасное продолжение морского судоходства.
"Необходимые меры приняты. Морское движение продолжается безопасно. Плавучие и летающие элементы ВМФ Турции бдительно следят за ситуацией, работа продолжается",- добавил Акар.
Напомним
В конце прошлого месяца министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре и закроет пролив Босфор для военных кораблей РФ.