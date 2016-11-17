У "Борисполі" затримали чоловіка, який відправлял українок для секс-роботи в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В аеропорту “Бориспіль” співробітники поліції, СБУ та прокуратури затримали маріупольця, який намагався вивезти двох українок до Ізраїлю. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Поліцейські документували протиправну діяльність зловмисника та готували операцію затримання близько 3 місяців. На той час було відомо, що торговець людьми переправив за кордон кілька дівчат для експлуатації у сфері надання інтимних послуг.
Так, 56-річний житель Маріуполя займався вербуванням та відправкою дівчат до Ізраїлю. Критеріями відбору був вік не старше 25 років, приємна зовнішність та довірливість. За кожну дівчину організатор секс-бізнесу отримував від іноземних “партнерів” 3 тисячі євро.
Зловмисник особисто супроводжував дівчат, передаючи у руки своєму спільнику в Ізраїлі. Наразі поліцейські встановлюють зв’язки підозрюваного за кордоном.
Правоохоронці звтримали чоловіка у “Борисполі” у момент відправки двох дівчат. У ноього вилучили 4 закордонні паспорти, копії квитків, записник. Разом зі зловмисником дівчат супроводжував ще один чоловік. Наразі його причетність до злочинної схеми перевіряється.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.