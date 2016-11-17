В "Борисполе" задержали мужчину, который отправлял украинок для секс-работы в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В аэропорту "Борисполь" сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры задержали мариупольца, который пытался вывезти двух украинок в Израиль. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Полицейские документировали противоправную деятельность злоумышленника и готовили операцию по задержанию около 3 месяцев. К тому времени было известно, что торговец людьми переправил за границу несколько девушек для эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг.
Так, 56-летний житель Мариуполя занимался вербовкой и отправкой девушек в Израиль. Критериями отбора был возраст не старше 25 лет, приятная внешность и доверчивость. За каждую девушку организатор секс-бизнеса получал от иностранных "партнеров" 3 тыс. евро.
Злоумышленник лично сопровождал девушек, передавая в руки своему сообщнику в Израиле. Сейчас полицейские устанавливают связи подозреваемого за рубежом.
Правоохранители задержали мужчину в "Борисполе" в момент отправки двух девушек. У него изъяли 4 загранпаспорта, копии билетов, блокнот. Вместе со злоумышленником девушек сопровождал еще один человек. Сейчас его причастность к преступной схеме проверяется.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.