У Болівії автобус зірвався в гірську ущелину: 11 осіб загинули

Деталі

Аварія сталася над ранок близько 3:30 у департаменті Санта-Круз на сході країни. Зазначається, що у салоні автобуса перебували 39 пасажирів.

Як розповіли деякі з постраждалих, автобус кілька разів перекинувся на дорозі та впав в гірську ущелину. При цьому декілька людей вилетіли із салону.

Поранених госпіталізували. Наразі причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо

В Іспанії шестеро людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту.