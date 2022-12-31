У Болівії автобус зірвався в гірську ущелину: 11 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Щонайменше 11 осіб загинули та ще 28 отримали поранення внаслідок падіння пасажирського автобусу в ущелину на сході Болівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Аварія сталася над ранок близько 3:30 у департаменті Санта-Круз на сході країни. Зазначається, що у салоні автобуса перебували 39 пасажирів.
Як розповіли деякі з постраждалих, автобус кілька разів перекинувся на дорозі та впав в гірську ущелину. При цьому декілька людей вилетіли із салону.
Поранених госпіталізували. Наразі причини ДТП встановлюються.
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