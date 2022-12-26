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В Іспанії шестеро людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту

В Іспанії шестеро людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту

Київ • УНН

 • 321922 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Шестеро людей загинули і двоє отримали поранення внаслідок того, що пасажирський автобус злетів з мосту та впав у річку на північному заході Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на місцеві екстрені служби.

Деталі

Трагедія сталася увечері 24 грудня. Автобус прямував ділянкою дороги між містами Луго та Віго. На мосту він злетів у річку з висоти 40 метрів.

Про ДТП в екстрені служби повідомив перехожий, який помітив ушкодження на захисному бар'єрі мосту. Потім надійшов дзвінок від одного з людей, які перебували в автобусі, коли той наповнювався водою.

Рятувальники негайно розпочали операцію, яку довелося призупинити через сильний розлив річки. Операцію вдалося продовжити лише з настанням ранку.

Влада спочатку повідомила, що в автобусі, коли він упав, знаходилося 8 пасажирів, ґрунтуючись на свідченнях водія, якого вдалося врятувати. Тепер же влада вважає, що пасажирів було 7 – на підставі заявах про зникнення людей, які були подані родичами. Одну пасажирку вдалося врятувати. Пошуки тіл шістьох людей планують продовжити після того, як вода в річці спаде.

Причиною аварії могли стати погані погодні умови.

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