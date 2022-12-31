В Боливии автобус сорвался в горное ущелье: 11 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 28 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на востоке Боливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Авария произошла к утру около 3:30 в департаменте Санта-Круз на востоке страны. В салоне автобуса находились 39 пассажиров.
Как рассказали некоторые из пострадавших, автобус несколько раз опрокинулся на дороге и упал в горное ущелье. При этом несколько человек вылетели из салона.
Раненых госпитализировали. В настоящее время причины ДТП устанавливаются.
Напомним
В Испании шесть человек погибли в результате падения автобуса с моста.