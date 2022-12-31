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В Боливии автобус сорвался в горное ущелье: 11 человек погибли

Киев • УНН

 • 134052 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 28 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на востоке Боливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Авария произошла к утру около 3:30 в департаменте Санта-Круз на востоке страны. В салоне автобуса находились 39 пассажиров.

Как рассказали некоторые из пострадавших, автобус несколько раз опрокинулся на дороге и упал в горное ущелье. При этом несколько человек вылетели из салона.

Раненых госпитализировали. В настоящее время причины ДТП устанавливаются.

Напомним 

В Испании шесть человек погибли в результате падения автобуса с моста.

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