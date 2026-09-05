У Болівії загинули щонайменше 10 людей під час вибуху на військовому об'єкті
Київ • УНН
Вибух на складі піротехніки у В'ячі загинуло щонайменше 10 людей, понад 60 поранені. Причину інциденту з'ясовують.
Щонайменше десять людей загинули і десятки отримали поранення під час вибуху на військовому об'єкті у місті В'яча, приблизно за 30 кілометрів від найбільшого міста Болівії Ла-Паса. Інцидент стався напередодні вдень, передає УНН із посиланням на Bild.
За даними місцевої влади, вибух стався на складі піротехнічних матеріалів Міністерства оборони. Точна причина поки що невідома. Керівник місцевого управління охорони здоров'я Рита Небраска повідомила місцеве телебачення, що кількість загиблих може досягати 15, а поранених — понад 60.
Деяких постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарень Ла-Паса. Вибуховою хвилею також вибило шибки в житлових будинках поблизу. Пожежники попереджають про ризики нових вибухів.
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