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У Болівії загинули щонайменше 10 людей під час вибуху на військовому об'єкті

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Вибух на складі піротехніки у В'ячі загинуло щонайменше 10 людей, понад 60 поранені. Причину інциденту з'ясовують.

У Болівії загинули щонайменше 10 людей під час вибуху на військовому об'єкті

Щонайменше десять людей загинули і десятки отримали поранення під час вибуху на військовому об'єкті у місті В'яча, приблизно за 30 кілометрів від найбільшого міста Болівії Ла-Паса. Інцидент стався напередодні вдень, передає УНН із посиланням на Bild.

За даними місцевої влади, вибух стався на складі піротехнічних матеріалів Міністерства оборони. Точна причина поки що невідома. Керівник місцевого управління охорони здоров'я Рита Небраска повідомила місцеве телебачення, що кількість загиблих може досягати 15, а поранених — понад 60.

Деяких постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарень Ла-Паса. Вибуховою хвилею також вибило шибки в житлових будинках поблизу. Пожежники попереджають про ризики нових вибухів.

Президент Болівії оголосив надзвичайний стан через масові блокади доріг та дефіцит пального20.06.26, 21:37 • 4252 перегляди

Антоніна Туманова

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Вибухи
Пожежі