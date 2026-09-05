В Боливии погибли по меньшей мере 10 человек при взрыве на военном объекте

По меньшей мере десять человек погибли и десятки получили ранения во время взрыва на военном объекте в городе Вьяча, примерно в 30 километрах от крупнейшего города Боливии Ла-Паса. Инцидент произошел накануне днем, передает УНН со ссылкой на Bild.

По данным местных властей, взрыв произошел на складе пиротехнических материалов Министерства обороны. Точная причина пока неизвестна. Руководитель местного управления здравоохранения Рита Небраска сообщила местному телевидению, что число погибших может достигать 15, а раненых — превышать 60.

Некоторых пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницы Ла-Паса. Взрывной волной также выбило стекла в жилых домах поблизости. Пожарные предупреждают о риске новых взрывов.

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