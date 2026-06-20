Президент Боливии объявил чрезвычайное положение из-за массовых блокировок дорог и дефицита топлива

$44.9151.46
ukenru
17:40 • 5090 просмотра
Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины
17:20 • 11890 просмотра
Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силеVideo
16:37 • 11506 просмотра
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
14:47 • 14145 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Эксклюзив
14:00 • 19085 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
20 июня, 13:00 • 16689 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
20 июня, 11:25 • 19665 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
20 июня, 10:21 • 21622 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
20 июня, 09:19 • 19804 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
20 июня, 08:18 • 19745 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
0м/с
52%
756мм
Популярные новости
Победителем войны истории и орденов может стать только москва - глава МИД Польши20 июня, 09:59 • 11525 просмотра
Во Франции разбился самолет Cessna 421, среди жертв сооснователь Ubisoft Клод Гиймо - СМИ20 июня, 10:41 • 10988 просмотра
Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды20 июня, 12:25 • 13364 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto14:15 • 16621 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto14:32 • 11373 просмотра
публикации
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto14:15 • 16877 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 39135 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 47150 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 50378 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 55562 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Беларусь
Житомирская область
Ровненская область
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto14:32 • 11537 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 24406 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 42915 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 55129 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 63498 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Президент Боливии объявил чрезвычайное положение из-за массовых блокировок дорог и дефицита топлива

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Президент Боливии Родриго Пас ввел чрезвычайное положение из-за пятинедельных протестов. Военные получили полномочия для разблокировки дорог из-за дефицита топлива и продовольствия.

Президент Боливии объявил чрезвычайное положение из-за массовых блокировок дорог и дефицита топлива
Фото: АР

Президент Боливии Родриго Пас объявил чрезвычайное положение на фоне масштабных протестов и блокирования автомобильных дорог, которые привели к перебоям с поставками топлива и продуктов питания в стране. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам президента, новый режим предоставляет военным дополнительные полномочия для разблокировки дорог и восстановления транспортного сообщения между регионами.

Протесты в Боливии продолжаются уже пять недель. Демонстранты требуют отставки главы государства из-за экономических реформ правительства, в частности отмены топливных субсидий. По данным властей, во время беспорядков были задержаны как минимум 365 человек, еще 37 получили ранения.

Блокады вызвали дефицит топлива и продовольствия

Из-за перекрытия ключевых автотрасс фактически изолированной оказалась столица страны Ла-Пас. В городах возник дефицит топлива и продуктов, а также проблемы с оказанием медицинской помощи.

Это не чрезвычайное положение для ограничения жизни людей. Это чрезвычайное положение для того, чтобы вернуть людям их свободу

– заявил Родриго Пас в обращении к нации.

По данным правозащитников и офиса омбудсмена Боливии, в результате последствий протестов погибли как минимум 17 человек. Власти утверждают, что часть смертей связана с невозможностью своевременно получить медицинскую помощь из-за транспортного коллапса.

Указ о чрезвычайном положении запрещает блокирование дорог и позволяет армии поддерживать полицию во время восстановления движения и обеспечения общественного порядка.

Правительство Боливии отвергло возможность отставки президента на фоне массовых протестов29.05.26, 05:39 • 3606 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира