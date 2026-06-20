Президент Боливии объявил чрезвычайное положение из-за массовых блокировок дорог и дефицита топлива

Фото: АР

Президент Боливии Родриго Пас объявил чрезвычайное положение на фоне масштабных протестов и блокирования автомобильных дорог, которые привели к перебоям с поставками топлива и продуктов питания в стране. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам президента, новый режим предоставляет военным дополнительные полномочия для разблокировки дорог и восстановления транспортного сообщения между регионами.

Протесты в Боливии продолжаются уже пять недель. Демонстранты требуют отставки главы государства из-за экономических реформ правительства, в частности отмены топливных субсидий. По данным властей, во время беспорядков были задержаны как минимум 365 человек, еще 37 получили ранения.

Блокады вызвали дефицит топлива и продовольствия

Из-за перекрытия ключевых автотрасс фактически изолированной оказалась столица страны Ла-Пас. В городах возник дефицит топлива и продуктов, а также проблемы с оказанием медицинской помощи.

Это не чрезвычайное положение для ограничения жизни людей. Это чрезвычайное положение для того, чтобы вернуть людям их свободу – заявил Родриго Пас в обращении к нации.

По данным правозащитников и офиса омбудсмена Боливии, в результате последствий протестов погибли как минимум 17 человек. Власти утверждают, что часть смертей связана с невозможностью своевременно получить медицинскую помощь из-за транспортного коллапса.

Указ о чрезвычайном положении запрещает блокирование дорог и позволяет армии поддерживать полицию во время восстановления движения и обеспечения общественного порядка.

Правительство Боливии отвергло возможность отставки президента на фоне массовых протестов