Президент Боливии объявил чрезвычайное положение из-за массовых блокировок дорог и дефицита топлива
Киев • УНН
Президент Боливии Родриго Пас ввел чрезвычайное положение из-за пятинедельных протестов. Военные получили полномочия для разблокировки дорог из-за дефицита топлива и продовольствия.
Президент Боливии Родриго Пас объявил чрезвычайное положение на фоне масштабных протестов и блокирования автомобильных дорог, которые привели к перебоям с поставками топлива и продуктов питания в стране. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По словам президента, новый режим предоставляет военным дополнительные полномочия для разблокировки дорог и восстановления транспортного сообщения между регионами.
Протесты в Боливии продолжаются уже пять недель. Демонстранты требуют отставки главы государства из-за экономических реформ правительства, в частности отмены топливных субсидий. По данным властей, во время беспорядков были задержаны как минимум 365 человек, еще 37 получили ранения.
Блокады вызвали дефицит топлива и продовольствия
Из-за перекрытия ключевых автотрасс фактически изолированной оказалась столица страны Ла-Пас. В городах возник дефицит топлива и продуктов, а также проблемы с оказанием медицинской помощи.
Это не чрезвычайное положение для ограничения жизни людей. Это чрезвычайное положение для того, чтобы вернуть людям их свободу
По данным правозащитников и офиса омбудсмена Боливии, в результате последствий протестов погибли как минимум 17 человек. Власти утверждают, что часть смертей связана с невозможностью своевременно получить медицинскую помощь из-за транспортного коллапса.
Указ о чрезвычайном положении запрещает блокирование дорог и позволяет армии поддерживать полицию во время восстановления движения и обеспечения общественного порядка.
Правительство Боливии отвергло возможность отставки президента на фоне массовых протестов29.05.26, 05:39 • 3606 просмотров