Правительство Боливии отвергло возможность отставки президента на фоне массовых протестов

Правительство Боливии не рассматривает возможность отставки президента Родриго Паса, несмотря на продолжительные антиправительственные протесты и блокирование дорог в стране. Об этом заявил министр президентства Хосе Луис Лупо в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Лупо, требования об отставке главы государства противоречат демократическим принципам.

Неуважение к демократическим институтам и самой демократии равносильно попытке государственного переворота – подчеркнул министр.

Он напомнил, что Пас победил на выборах 2025 года, получив 55% голосов избирателей.

Чиновник также отметил, что количество активных протестующих оценивается примерно в 30 тысяч человек, тогда как за правящую партию на выборах проголосовали около 3,5 миллиона граждан. В то же время протесты, продолжающиеся уже более месяца, привели к перебоям в поставках товаров и блокированию транспортного сообщения в ряде регионов страны.

Правительство готово к диалогу, но рассматривает дополнительные меры

Лупо заявил, что власти прежде всего пытаются урегулировать ситуацию путем переговоров с протестующими, однако не исключают других шагов для обеспечения доставки топлива, продуктов питания и лекарств.

Чрезвычайное положение или запросы на международную поддержку являются полностью законными и легитимными и будут оцениваться в соответствии с возможностями и потребностями – сказал он.

Протесты в Боливии возглавляют профсоюзы и сторонники бывшего президента Эво Моралеса, требующие отмены мер жесткой экономии и борьбы с ростом стоимости жизни. По словам Лупо, международные финансовые институты, в частности МВФ, Межамериканский банк развития и CAF, выразили поддержку действующему правительству.

Они понимают и чутко относятся к такой ситуации – отметил министр.

