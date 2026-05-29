Правительство Боливии отвергло возможность отставки президента на фоне массовых протестов
Министр Хосе Луис Лупо назвал требования протестующих попыткой переворота. Власти рассматривают введение чрезвычайного положения для возобновления поставок товаров.
Правительство Боливии не рассматривает возможность отставки президента Родриго Паса, несмотря на продолжительные антиправительственные протесты и блокирование дорог в стране. Об этом заявил министр президентства Хосе Луис Лупо в интервью Reuters, пишет УНН.
По словам Лупо, требования об отставке главы государства противоречат демократическим принципам.
Неуважение к демократическим институтам и самой демократии равносильно попытке государственного переворота
Он напомнил, что Пас победил на выборах 2025 года, получив 55% голосов избирателей.
Чиновник также отметил, что количество активных протестующих оценивается примерно в 30 тысяч человек, тогда как за правящую партию на выборах проголосовали около 3,5 миллиона граждан. В то же время протесты, продолжающиеся уже более месяца, привели к перебоям в поставках товаров и блокированию транспортного сообщения в ряде регионов страны.
Правительство готово к диалогу, но рассматривает дополнительные меры
Лупо заявил, что власти прежде всего пытаются урегулировать ситуацию путем переговоров с протестующими, однако не исключают других шагов для обеспечения доставки топлива, продуктов питания и лекарств.
Чрезвычайное положение или запросы на международную поддержку являются полностью законными и легитимными и будут оцениваться в соответствии с возможностями и потребностями
Протесты в Боливии возглавляют профсоюзы и сторонники бывшего президента Эво Моралеса, требующие отмены мер жесткой экономии и борьбы с ростом стоимости жизни. По словам Лупо, международные финансовые институты, в частности МВФ, Межамериканский банк развития и CAF, выразили поддержку действующему правительству.
Они понимают и чутко относятся к такой ситуации
