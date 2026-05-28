Боливия готовится к возможному вводу войск из-за массовых протестов
Киев • УНН
Президент Родриго Пас готовит ввод войск из-за затянувшихся протестов сторонников Эво Моралеса. Блокады вызвали дефицит топлива и продуктов.
Президент Боливии Родриго Пас сделал шаг к возможному введению чрезвычайного положения на фоне масштабных антиправительственных протестов и блокад в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В среду в официальной газете Боливии опубликовали решение об отмене закона, который ограничивал использование правительством чрезвычайных указов. В случае введения чрезвычайного положения власти смогут вывести военных на улицы для подавления протестов, однако для этого еще требуется одобрение Конгресса.
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28.02.26, 06:33 • 14954 просмотра
Протесты продолжаются уже почти месяц. Их организовали профсоюзы и сторонники бывшего президента Эво Моралеса, которые требуют отменить меры жесткой экономии и остановить рост стоимости жизни. Из-за блокад в Ла-Пасе и Эль-Альто возник дефицит горючего, продуктов и лекарств.
Пас заявил, что надеется урегулировать ситуацию путем переговоров, но не исключает более жестких действий.
У меня есть конституционные инструменты. Время истекает. Я должен реагировать, я должен предложить решение
В то же время оппозиция предупреждает, что введение войск может только обострить кризис. Депутат Соня Синьяни заявила во время дебатов в Конгрессе: "Мы подливаем масла в огонь".
Родриго Пас стал президентом Боливии в ноябре, завершив почти 20-летнее правление левого движения MAS, основанного Эво Моралесом.
Столицу Боливии охватили протесты и блокады, люди требуют отставки президента19.05.26, 20:40 • 3253 просмотра