08:15
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Боливия готовится к возможному вводу войск из-за массовых протестов

Киев • УНН

 • 2844 просмотра

Президент Родриго Пас готовит ввод войск из-за затянувшихся протестов сторонников Эво Моралеса. Блокады вызвали дефицит топлива и продуктов.

Президент Боливии Родриго Пас сделал шаг к возможному введению чрезвычайного положения на фоне масштабных антиправительственных протестов и блокад в стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В среду в официальной газете Боливии опубликовали решение об отмене закона, который ограничивал использование правительством чрезвычайных указов. В случае введения чрезвычайного положения власти смогут вывести военных на улицы для подавления протестов, однако для этого еще требуется одобрение Конгресса.

Протесты продолжаются уже почти месяц. Их организовали профсоюзы и сторонники бывшего президента Эво Моралеса, которые требуют отменить меры жесткой экономии и остановить рост стоимости жизни. Из-за блокад в Ла-Пасе и Эль-Альто возник дефицит горючего, продуктов и лекарств.

Пас заявил, что надеется урегулировать ситуацию путем переговоров, но не исключает более жестких действий.

У меня есть конституционные инструменты. Время истекает. Я должен реагировать, я должен предложить решение

– сказал он.

В то же время оппозиция предупреждает, что введение войск может только обострить кризис. Депутат Соня Синьяни заявила во время дебатов в Конгрессе: "Мы подливаем масла в огонь".

Родриго Пас стал президентом Боливии в ноябре, завершив почти 20-летнее правление левого движения MAS, основанного Эво Моралесом.

Степан Гафтко

