У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з росії
Київ • УНН
Болгарія заборонила імпорт нафти з росії 1 березня, щоб уникнути непрямого фінансування рф на тлі геополітичної напруженості .
З 1 березня Болгарія офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва пального. Про це повідомляє Novinite, пише УНН.
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Спочатку планувалося, що закон буде діяти до кінця року, але законодавці вирішили значно скоротити терміни, щоб уникнути непрямого фінансування росії на тлі поточної геополітичної напруженості.
Крім того, з 1 січня також припинено експорт продуктів переробки російської нафти. Попри занепокоєння, експерти галузі прогнозують, що цей крок не призведе до різкого зростання цін на паливо, а ставки залишаться відносно стабільними.
Нагадаємо
Рішення про припинення імпорту російської сировини було офіційно схвалено парламентом у грудні 2023 року, що відображає стратегічну відповідь Болгарії на зміну геополітичної динаміки.