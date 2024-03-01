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У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з росії

Київ • УНН

 • 25487 перегляди

Болгарія заборонила імпорт нафти з росії 1 березня, щоб уникнути непрямого фінансування рф на тлі геополітичної напруженості .

У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з росії

З 1 березня Болгарія офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва пального. Про це повідомляє Novinite, пише УНН.

Деталі

Спочатку планувалося, що закон буде діяти до кінця року, але законодавці вирішили значно скоротити терміни, щоб уникнути непрямого фінансування росії на тлі поточної геополітичної напруженості.

Крім того, з 1 січня також припинено експорт продуктів переробки російської нафти. Попри занепокоєння, експерти галузі прогнозують, що цей крок не призведе до різкого зростання цін на паливо, а ставки залишаться відносно стабільними.

Нагадаємо

Рішення про припинення імпорту російської сировини було офіційно схвалено парламентом у грудні 2023 року, що відображає стратегічну відповідь Болгарії на зміну геополітичної динаміки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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