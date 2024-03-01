В Болгарии начал действовать запрет на импорт нефти из россии
Киев • УНН
Болгария запретила импорт нефти из россии 1 марта, чтобы избежать косвенного финансирования рф на фоне геополитической напряженности.
С 1 марта Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива. Об этом сообщает Novinite, пишет УНН.
Детали
Изначально планировалось, что закон будет действовать до конца года, но законодатели решили значительно сократить сроки, чтобы избежать косвенного финансирования россии на фоне текущей геополитической напряженности.
Кроме того, с 1 января также прекращен экспорт продуктов переработки российской нефти. Несмотря на беспокойство, эксперты отрасли прогнозируют, что этот шаг не приведет к резкому росту цен на топливо, а ставки останутся относительно стабильными.
Напомним
Решение о прекращении импорта российского сырья было официально одобрено парламентом в декабре 2023 года, что отражает стратегический ответ Болгарии на изменение геополитической динамики.
В Болгарии начал действовать запрет на импорт нефти из россии
Болгария запретила импорт нефти из россии 1 марта, чтобы избежать косвенного финансирования рф на фоне геополитической напряженности.
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