У бюджеті на 2025 рік закладено понад 43 млрд грн на Дорожній фонд
Київ • УНН
У проєкті Держбюджету-2025 передбачено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд, що суперечить обіцянкам спрямувати всі додаткові акцизи на оборону. Це викликало критику з боку депутатів та членів Бюджетного комітету.
У проєкті Державного бюджету на 2025 рік передбачено понад 43 млрд грн на Дорожній фонд, що викликало незадоволення через невідповідність обіцянкам, що всі додаткові акцизи будуть спрямовані на оборону. Пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Памʼятаєте коли піднімали акцизи, то говорили що "всі гроші на армію"?Так ось, в Бюджеті 2025 закладено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд!
Нардеп уточнив у голови Бюджетного комітету Роксолані Підласій навіщо на Дорожній Фонд виділяти таку суму, на що вона відповіла:
"Питання точно треба обговорювати. І це безперечно пропозиція Уряду. Я не підтримую поновлення дорожнього фонду в 2025 році. Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони".
Нагадаємо
Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Державного бюджету на 2025 рік. Після заслуховування депутатам буде надано час до 1 жовтня для внесення пропозицій до документа.