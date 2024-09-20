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У бюджеті на 2025 рік закладено понад 43 млрд грн на Дорожній фонд

У бюджеті на 2025 рік закладено понад 43 млрд грн на Дорожній фонд

Київ • УНН

 • 11041 перегляди

У проєкті Держбюджету-2025 передбачено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд, що суперечить обіцянкам спрямувати всі додаткові акцизи на оборону. Це викликало критику з боку депутатів та членів Бюджетного комітету.

У проєкті Державного бюджету на 2025 рік передбачено понад 43 млрд грн на Дорожній фонд, що викликало незадоволення через невідповідність обіцянкам, що всі додаткові акцизи будуть спрямовані на оборону. Пише УНН з посиланням на народного депутата  Ярослава Железняка

Памʼятаєте коли піднімали акцизи, то говорили що "всі гроші на армію"?Так ось, в Бюджеті 2025 закладено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд!

 - написав Железняк.
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Нардеп уточнив у голови Бюджетного комітету Роксолані Підласій навіщо на Дорожній Фонд виділяти таку суму, на що вона відповіла: 

"Питання точно треба обговорювати. І це безперечно пропозиція Уряду. Я не підтримую поновлення дорожнього фонду в 2025 році. Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони". 

Нагадаємо 

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Державного бюджету на 2025 рік. Після заслуховування депутатам буде надано час до 1 жовтня для внесення пропозицій до документа. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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roksolana-pidlasaРоксолана Підласа
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