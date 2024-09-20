В бюджете на 2025 год заложено более 43 млрд грн на Дорожный фонд

В проекте Государственного бюджета на 2025 год предусмотрено более 43 млрд грн на Дорожный фонд, что вызвало недовольство из-за несоответствия обещаниям, что все дополнительные акцизы будут направлены на оборону. Пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Помните когда поднимали акцизы, то говорили что «все деньги на армию»? Так вот, в Бюджете 2025 заложено 43,2 млрд грн на Дорожный фонд! - написал Железняк.

Нардеп уточнил у главы Бюджетного комитета Роксоланы Пидласий зачем на Дорожный Фонд выделять такую сумму, на что она ответила:

«Вопрос точно надо обсуждать. И это бесспорно предложение Правительства. Я не поддерживаю возобновление дорожного фонда в 2025 году. Все акцизы надо направлять на нужды обороны».

Напомним

Верховная Рада начала рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год. После заслушивания депутатам будет предоставлено время до 1 октября для внесения предложений в документ.