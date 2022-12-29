У білорусі придумали пояснення падіння ракети під брестом, лукашенку повідомили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У білорусі розглядають дві версії падіння ракети під брестом. Як пише видання “Белта”, правитель країни олександр лукашенко вже поінформований про ситуацію, передає УНН.
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Зазначається, що за дорученням лукашенка група фахівців із числа співробітників слідчого комітету та міністерства оборони встановлює причини падіння.
За наявною інформацією, розглядаються дві основні версії події: заліт ракети на територію білорусі, аналогічний недавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік. Друга версія – ракета збита внаслідок роботи систем ППО білорусі.
Відомостей про постраждалих на даний момент немає.
Додамо
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, посилаючись на соцмережі, що сьогодні вранці неподалік села горбаха брестської області ППО збила ракету.