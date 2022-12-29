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В беларуси придумали объяснения падению ракеты под брестом, лукашенко сообщили

Киев • УНН

 • 576067 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В беларуси рассматривают две версии падения ракеты под брестом. Как пишет издание “Белта”, правитель страны александр лукашенко уже проинформирован о ситуации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по поручению лукашенко группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.

По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая версия – ракета сбита в результате работы систем ПВО беларуси.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

Добавим

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, ссылаясь на соцсети, что сегодня утром неподалеку от села горбаха брестской области ПВО сбили ракету.

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