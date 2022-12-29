В беларуси придумали объяснения падению ракеты под брестом, лукашенко сообщили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В беларуси рассматривают две версии падения ракеты под брестом. Как пишет издание “Белта”, правитель страны александр лукашенко уже проинформирован о ситуации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по поручению лукашенко группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.
По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая версия – ракета сбита в результате работы систем ПВО беларуси.
Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.
Добавим
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, ссылаясь на соцсети, что сегодня утром неподалеку от села горбаха брестской области ПВО сбили ракету.