В брестской области упала ракета – мониторинговая группа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" информирует, ссылаясь на соцсети, что сегодня утром неподалеку от села горбаха брестской области ПВО сбили ракету, по предварительной информации пострадавших нет, пишет УНН.
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"Была ли сбита ракета или упала сама - пока неизвестно. По утверждению местных пабликов, ракета была найдена в поле в ивановском районе брестской области. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300", - сообщили там.
Группа проверяет информацию, "все подробности будут опубликованы позже".