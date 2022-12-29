В брестской области упала ракета – мониторинговая группа

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"Была ли сбита ракета или упала сама - пока неизвестно. По утверждению местных пабликов, ракета была найдена в поле в ивановском районе брестской области. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300", - сообщили там.

Группа проверяет информацию, "все подробности будут опубликованы позже".