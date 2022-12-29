У брестській області впала ракета - моніторингова група

Цитата

"Чи була збита ракета чи впала сама - поки що невідомо. За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в іванівському районі брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК "С-300", - повідомили там.

Група перевіряє інформацію, "всі подробиці будуть опубліковані пізніше".