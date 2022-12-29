У брестській області впала ракета - моніторингова група
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформує посилаючись на соцмережі, що сьогодні вранці неподалік села горбаха брестської області ППО збили ракету, за попередньою інформацією постраждалих немає, пише УНН.
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"Чи була збита ракета чи впала сама - поки що невідомо. За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в іванівському районі брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК "С-300", - повідомили там.
Група перевіряє інформацію, "всі подробиці будуть опубліковані пізніше".