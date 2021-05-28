У Білорусі порушили кримінальну справу проти мера Риги і глави МЗС Латвії за "наругу" над прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Риги Мартіньша Стакіса і глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевича за "наругу над державною символікою". Про це пише УНН з посиланням на Генеральну прокуратуру Білорусі.
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"Розглянувши поширені в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі, генеральний прокурор Андрій Швед порушив відносно мера Риги Мартіньша Стакіса і міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгард Рінкевича кримінальну справу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що причиною стало зняття і заміна державного прапора Білорусі, встановленого в центрі Риги. У генпрокуратурі Білорусі такий жест вважають наругою над державною символікою, який принижує національну гідність білорусів.
Таким чином, чиновники підозрюються в скоєнні умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі за ознакою національної приналежності (ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу Білорусі).
Попереднє розслідування справи буде вести Слідчий комітет республіки.
Контекст
Прапор Білорусі в Ризі був замінений у понеділок, 24 травня на біло-червоно-білий.
Заміну власноруч провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс і мер Риги Мартіньш Стакіс.
У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії заявив, що викликав тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії і про видворення дипломатів цієї країни до моменту нормалізації відносин.
25 травня депутати Палати представників (нижньої палати) парламенту Білорусі прийняли заяву в зв'язку з інцидентом з державним прапором республіці в Латвії, в якому розцінили його як порушення норм міжнародного права і продовження недружньої політики Риги щодо Мінська.
У той же день мер Риги відмовився змінити назад прапор Білорусі, натомість будуть зняті прапори IIHF.