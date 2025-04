Мер Риги відмовився змінити назад прапор Білорусі, замість цього будуть зняті прапори IIHF

Деталі

“Президент IIHF закликає (нас) відновити колишні прапори в Ризі замість червоно-білого прапора свободи Білорусі, — написав він. — В іншому випадку IIHF просить зняти (їхні) прапори. Кожен повинен вибрати свій бік — спраглого свободи народу або кривавого диктатора. На прохання пана Рене Фазеля прибираємо прапори IIHF”.

Раніше у вівторок Ризька дума повідомила, що отримала лист Міжнародної федерації хокею, в якому та висловила своє невдоволення з приводу ситуації з заміною державного прапора Білорусі під час чемпіонату світу з хокею, що проходить в столиці Латвії.

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) Belorussian freedom flags with the ones of the regime — or to remove flags of IIHF. We have to pick sides — a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588

— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 25, 2 021

Контекст

Глава МЗС Білорусі 24 травня повідомив, що Мінськ висилає посла Латвії Ейнарс Семаніса і співробітників посольства через інцидент з білоруським державним прапором в Ризі. Прапор, вивішений біля одного з готелів в центрі Риги, де проживають національні збірні, які беруть участь в чемпіонаті світу з хокею, був замінений на біло-червоно-білий прапор. Як повідомили ЗМІ, це власноруч зробили глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс і мер Риги Мартіньш Стакіс.

У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії заявило, що викликав тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії і про видворення дипломатів цієї країни до моменту нормалізації відносин. У свою чергу Федерація хокею Білорусі повідомила, що направила ноту на адресу президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, оргкомітету ЧС з хокею в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіки в Ризі.

25 травня депутати Палати представників (нижньої палати) парламенту Білорусі прийняли заяву в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіці в Латвії, в якій розцінили його як порушення норм міжнародного права і продовження недружньої політики Риги щодо Мінська.