Мэр Риги отказался изменить назад флаг Беларуси, вместо этого будут сняты флаги IIHF

Детали

“Президент IIHF призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Беларуси, — написал он. — В противном случае IIHF просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF”.

Ранее во вторник Рижская дума сообщила, что получила письмо Международной федерации хоккея, в котором та выразила свое недовольство по поводу ситуации с заменой государственного флага Беларуси во время чемпионата мира по хоккею, проходящего в столице Латвии.

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588

— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 25, 2021

Контекст

Глава МИД Беларуси 24 мая сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по хоккею, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщили СМИ, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Беларуси МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Беларуси сообщила, что направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитет ЧМ по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.

25 мая депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Беларуси приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом республике в Латвии, в котором расценили его как нарушение норм международного права и продолжение недружественной политики Риги в отношении Минска.