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The Guardian

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Парламент Білорусі відреагував на ситуацію з прапором країни на хокейному ЧС-2021 у Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Депутати Палати представників (нижньої палати) парламенту Білорусі у вівторок прийняли заяву в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіки в Латвії, в якому розцінили його як порушення норм міжнародного права і продовження недружньої політики Риги щодо Мінська. Про це повідомило агентство БелТА, пише УНН.

Парламент Білорусі відреагував на ситуацію з прапором країни на хокейному ЧС-2021 у Латвії

Деталі

“Члени Ради Республіки і депутати Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь з обуренням сприйняли інформацію про дії щодо державного прапора Республіки Білорусь у Ризі. Дана акція є продовженням недружньої політики Латвії по відношенню до Білорусі. Національні збори Білорусі розцінюють це як порушення норм міжнародного права”, — йдеться в заяві, текст якої наводить агентство.

Депутати заявили, що “провокаційні дії латвійських чиновників руйнують залишки довіри між державами, створюючи напругу і віддаляючи на невизначений термін нормалізацію відносин”.

“Наголошуємо, що неприйнятні дії Латвії не викликали осуду інших європейських країн. А адже саме таке мовчазна згода розмиває загальноприйняті основи міждержавних відносин. Національні збори Республіки Білорусь вимагають від політичного керівництва Латвії невідкладного вжиття заходів щодо недопущення підтримки будь-яких дій, спрямованих на дестабілізацію обстановки в сфері міжнародних відносин”, — йдеться в заяві.

Контекст

Глава МЗС Білорусі 24 травня повідомив, що Мінськ висилає посла Латвії Ейнарс Семаніса і співробітників посольства через інцидент з білоруським державним прапором в Ризі. Прапор, вивішений біля одного з готелів в центрі Риги, де проживають національні збірні, які беруть участь в чемпіонаті світу з хокею, був замінений на біло-червоно-білий прапор. Як повідомили ЗМІ, це власноруч зробили глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс і мер Риги Мартіньш Стакіс.

У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії заявило, що викликав тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії і про видворення дипломатів цієї країни до моменту нормалізації відносин. У свою чергу Федерація хокею Білорусі повідомила, що направила ноту на адресу президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, оргкомітету ЧС з хокею в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіки в Ризі.

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