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The Guardian

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Влада Риги замінила прапор Білорусі на біло-червоно-білий на інсталяції до ЧС-2021 з хокею

Київ • УНН

 • 41468 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Влада Риги підняла серед прапорів країн-учасниць чемпіонату світу з хокею біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція замість чинного державного прапора Білорусі. Про це голова Ризької міської думи Мартіньш Стакіс повідомив у своєму акаунті в Twitter, пише УНН.

Влада Риги замінила прапор Білорусі на біло-червоно-білий на інсталяції до ЧС-2021 з хокею

Цитата

“Серед прапорів чемпіонату з хокею ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політемігранти!”, — написав Стакіс. Він також зазначив, що рішення зняти прапор прийнято, так як на думку влади Риги “прапор Білорусі символізує режим, який підтримує державний тероризм”.

Деталі

Прапори учасників чемпіонату світу знаходяться біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де живуть гравці збірних — учасниць світової першості. Як повідомляє латвійське видання Diena, крім Стакіса в заміні прапора брав участь міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевіч. За словами Стакіса, заміна прапора — ініціатива ризької думи.

Сярод сцягоў чемпіянату па хакеі ми Падимаем сцяг свабоднай Беларусі! Гети сцяг мені даверилі палітичния ўцекачи з Беларусі. Сцяг, Які сімвалізуе режим, Які ажиццяўляе дзяржаўни тераризм, недаречни ў гарадскім асяроддзі Ригі-таму ми яго знялі! #FreeBelarus # ЖивеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz

— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Контекст

Влада Латвії раніше засудили дії білоруської влади через затримання опозиціонера Романа Протасєвіча. Засновник видання Nexta був затриманий після того як літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в Мінську через загрозу теракту.

Спочатку частина матчів чемпіонату світу повинна була пройти в Мінську, проте Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення перенести всі матчі турніру у Ризі. В якості причини для цього рішення називалася неможливість забезпечити безпеку всім учасникам турніру.

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