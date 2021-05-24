Влада Риги замінила прапор Білорусі на біло-червоно-білий на інсталяції до ЧС-2021 з хокею

Цитата

“Серед прапорів чемпіонату з хокею ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політемігранти!”, — написав Стакіс. Він також зазначив, що рішення зняти прапор прийнято, так як на думку влади Риги “прапор Білорусі символізує режим, який підтримує державний тероризм”.

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Прапори учасників чемпіонату світу знаходяться біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де живуть гравці збірних — учасниць світової першості. Як повідомляє латвійське видання Diena, крім Стакіса в заміні прапора брав участь міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевіч. За словами Стакіса, заміна прапора — ініціатива ризької думи.

Сярод сцягоў чемпіянату па хакеі ми Падимаем сцяг свабоднай Беларусі! Гети сцяг мені даверилі палітичния ўцекачи з Беларусі. Сцяг, Які сімвалізуе режим, Які ажиццяўляе дзяржаўни тераризм, недаречни ў гарадскім асяроддзі Ригі-таму ми яго знялі! #FreeBelarus # ЖивеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz

Контекст

Влада Латвії раніше засудили дії білоруської влади через затримання опозиціонера Романа Протасєвіча. Засновник видання Nexta був затриманий після того як літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в Мінську через загрозу теракту.

Спочатку частина матчів чемпіонату світу повинна була пройти в Мінську, проте Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення перенести всі матчі турніру у Ризі. В якості причини для цього рішення називалася неможливість забезпечити безпеку всім учасникам турніру.