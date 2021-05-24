Власти Риги заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый на инсталляции к ЧМ-2021 по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо действующего государственного флага Беларуси. Об этом председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис сообщил в своем аккаунте в Twitter, пишет УНН.
Цитата
“Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты!”, — написал Стакис. Он также отметил, что решение снять флаг принято, так как по мнению властей Риги “флаг Беларуси символизирует режим, который поддерживает государственный терроризм”.
Детали
Флаги участников чемпионата мира находятся возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут игроки сборных — участниц мирового первенства. Как сообщает латвийское издание Diena, помимо Стакиса в замене флага принимал участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По словам Стакиса, замена флага — инициатива рижской думы.
Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы Падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі-таму мы яго знялі! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021
Контекст
Власти Латвии ранее осудили действия белорусских властей по задержанию оппозиционера Романа Протасевича. Основатель издания Nexta был задержан после того как самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за угрозы теракта.
Изначально часть матчей чемпионата мира должна была пройти в Минске, однако Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести все матчи турнира в Ригу. В качестве причины для этого решения называлась невозможность обеспечить безопасность всем участникам турнира.