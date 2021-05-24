Латвія у відповідь висилає з країни посла і всіх білоруських дипломатів

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"У відповідь на дії Білорусі Міністерство закордонних справ Латвії викликало Тимчасового повіреного у справах Білорусі, щоб повідомити про аналогічні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Так, раніше посол Латвії Ейнарс Семаніс був запрошений в МЗС Білорусі у зв'язку з образою білоруського державного прапора в Ризі. Після було оголошено рішення про примусовий виїзд з країни дипломатів посольства Латвії в Мінську. Посол повинен покинути Білорусь протягом 24 годин, а решта дипломатів - протягом 48 годин. Один адміністративний співробітник залишиться в посольстві, щоб продовжити роботу.

Як повідомляв УНН, влада Риги підняла серед прапорів країн-учасниць чемпіонату світу з хокею біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція замість чинного державного прапора Білорусі.



Прапори учасників чемпіонату світу знаходяться біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де живуть гравці збірних - учасниць світової першості. Як повідомляє латвійське видання Diena, крім Стакіса в заміні прапора брав участь міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич. За словами Стакіса, заміна прапора - ініціатива ризької думи.

Контекст

Влада Латвії раніше засудила дії білоруської влади із затримання опозиціонера Романа Протасевича. Засновник видання Nexta був затриманий після того як літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в Мінську через загрозу теракту.